Ο Πικέ παραπονέθηκε για τις φάσεις που οι «μπλαουγκράνα» ζήτησαν πέναλτι σε δύο περιπτώσεις στο δεύτερο ημίχρονο και σε μια εξ αυτών ο Καταλανός αμυντικός είχε αντίπαλο να τον τραβάει συνεχώς από τη φανέλα δίχως να το αντιληφθεί ο διαιτητής.

Στο cooling break του δευτέρου μέρους κι αφού είχαν προηγηθεί οι επίμαχες φάσεις, ο Πικέ για αρκετά δευτερόλεπτα φώναζε στον Λαόθ και τον έδειχνε με το δάχτυλο κατηγορώντας τον για τα σφυρίγματά του.

Παρ' όλα αυτά, απέφυγε την κίτρινη που τελικά την είδε ο Ζόρντι Άλμπα για πολύ πιο ήπια διαμαρτυρία!

Βαγιαδολίδ - Μπαρτσελόνα 0-1: Ο Μέσι και τα ρεκόρ του την κρατούν ζωντανή (vid)

- A bit of intensity between Mateu Lahoz & Pique, who spend at least a minute talking to each other. pic.twitter.com/mm7xThJqt6

