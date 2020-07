Θρύλος: Ο Χοακίν έπιασε τον Ραούλ σε συμμετοχές στην La Liga (pic)

Η ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν ανώδυνη για την Μπέτις και δεν επισκίασε την ιστορική επίδοση του αρχηγού των Πράσινων της Σεβίλλης, Χοακίν, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 70' αντί του Γουίλιαμ Καρβάλιο.

Ο 38χρονος εξτρέμ, ο οποίος θα κλείσει τα 39 στις 21 του μηνός, έφτασε τις 550 συμμετοχές στην La Liga (!) και έπιασε τον Ραούλ ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές, πλην τερματοφύλακα. Πρώτος παραμένει και πιθανότατα δεν θα τον ξεπεράσει ποτέ κανείς, ο Αντόνι Θουμπιθαρέτα (Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια), ο οποίος είχε σταματήσει στις... 622!

Ο Χοακίν, ο οποίος έχει ανανεώσει για ακόμα μια σεζόν με την Μπέτις, μοιράζει τις συμμετοχές του σε Μπέτις (335), Βαλένθια (158) και Μάλαγα (57) και θα μπορούσε να απειλήσει ή και να ξεπεράσει τον «Θούμπι», αν δεν πήγαινε για δύο σεζόν στην Ιταλία, για να παίξει για λογαριασμό της Φιορεντίνα.

Παρά την ηλικία του, οι φετινές του επιδόσεις είναι εξαιρετικές: Έχει 34 συμμετοχές, δέκα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ σημείωσε και το πρώτο χατ – τρικ της καριέρας του, όντας ο γηραιότερος που τα καταφέρνει στην La Liga.

Joaquín officially ties Raúl González for the record number of appearances for an outfield player in LaLiga history

550 LaLiga games played, second only to all-time leader and legendary goalkeeper Andoni Zubizarreta

Leyenda del fútbol Español pic.twitter.com/o50t1uQtUP

