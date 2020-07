Εγραψε ιστορία ο Κουρτουά: Εφτασε 18 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ (pics)

Η Ρεάλ επικράτησε της Αλαβές με 2-0 και πλέον βρίσκεται δύο νίκες μακριά από τη φετινή στέψη. Οι «μερένχες» κέρδισαν το τρίτο τους σερί πέναλτι, ενώ παράλληλα διατήρησα το μηδέν.

Χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Τιμπό Κουρτουά, ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν είδε την εστία της ομάδας του να παραβιάζεται. Ο Βέλγος γκολκίπερ, μπορεί να έχει ακούσει αρκετά από τους φίλους της Ρεάλ, ωστόσο στο ματς με την Αλαβές, έγραψε ιστορία.

Κι αυτό διότι έφτασε τα 18 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ και έτσι ισοφάρισε την επίδοση του Φρανσίσκο Μπούγιο την περίοδο 1987-88, ενώ είναι ο πρώτος τερματοφύλακας που πετυχαίνει κάτι τέτοιο σε αυτά τα 32 χρόνια. ​

Thibaut Courtois has kept at least three more league clean sheets than any other goalkeeper in Europe's top five divisions this season:

32 games

18 clean sheets

18 goals conceded

Five shut-outs in a row. pic.twitter.com/JczLX6pjrh

