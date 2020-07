Ο Λουίς Σουάρες «δαγκώνει» και γράφει ιστορία (infographic & vids)

Οι αμέτρητοι πανηγυρισμοί του έμπειρου επιθετικού με την φανέλα της Μπαρτσελόνα τον έχουν φέρει πλέον σύμφωνα με τα στατιστικά στην λίστα με τους κορυφαίους.

Διανύοντας την έκτη του σεζόν στην ομάδα, ο Λουίς Σουάρες κατάφερε να γράψει ιστορία. Με το τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Εσπανιόλ, όχι μόνο έδωσε στην ομάδα του νίκη, κρατώντας της έτσι «ζωντανή» για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αλλά μπήκε στο πάνθεον της ιστορίας του συλλόγου, ξεπερνώντας σε γκολ, τον Λάζλο Κουμπάλα, ο οποίος διέπρεψε την δεκαετία 1951-1961.

Ο παλαίμαχος άσος της Μπάρτσα, Θέσαρ Ροντρίγκεζ, είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, με 232 τέρματα και φυσικά, ο αξεπέραστος, Λιονέλ Μέσι με τα 630 γκολ.

ΠΗΓΗ: Sofascore

Luis Suarez officially becomes barça third all time goalscorer with 195 goals

Legend pic.twitter.com/XLbS1nfmwM

— Kelvin (@KelvinObed4) July 8, 2020