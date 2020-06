Αν υπήρχε ποδοσφαιρικό δωδεκάθεο, οι δυο τους θα αποτελούσαν εξέχουσες θεότητές του. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελούν μακράν του δεύτερου τους ήρωες της δικής τους γενιάς στο άθλημα (και όχι μόνο) και πλέον μοιράζονται από κοινού τον τίτλο που τους κάνει να διαφέρουν από όλους τους υπόλοιπους.

Μετά το γκολ που σημείωσε ο Λιονέλ Μέσι στην ισοπαλία της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, συμπλήρωσε 700 τέρματα καριέρας και έγινε ο μόνος μετά τον Πορτογάλο σταρ (728) από τους εν ενεργεία που το κατορθώνει.

Έτσι, το διάσημο για τις εικόνες και τα σκίτσα του, Bleacher Report, αποφάσισε να αποτυπώσει τον μύθο του διπόλου τους στην Αρχαία Ελλάδα. Πάνω σε δύο κίονες ιωνικού ρυθμού, οι δύο Θεοί του σύγχρονου ποδοσφαίρου με δάφνες στα μαλλιά πανηγυρίζουν με το σήμα-κατατεθέν τους, σε μια εντυπωσιακή αλληγορία.

Lionel Messi joins Cristiano Ronaldo as the only active players to reach 700 goals.

GOAT era. pic.twitter.com/17r29yT6cl

— B/R Football (@brfootball) June 30, 2020