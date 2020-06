Πιάνιτς vs Μέσι: Και τώρα ποιος θα εκτελεί τα φάουλ; (vids)

Ο Μίραλεμ Πιάνιτς, αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, μετά τις υπογραφές που έπεσαν την Δευτέρα (29/06). Ο Βόσνιος μέσος θα φοράει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και θα αγωνίζεται στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι.

Ο Πιάνιτς, έχει δείξει πως μεγάλο του ατού είναι οι εκτελέσεις φάουλ. Κάθε φορά που η ομάδα του κερδίζει ένα φάουλ, οι αντίπαλοι... κλείνουν τα μάτια, με την ελπίδα η μπάλα να μην καταλήξει στα δίχτυα. Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τον Λιονέλ Μέσι. Ελάχιστες είναι οι φορές όπου και οι δύο ποδοσφαιριστές δεν σκοράρουν, από απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Τα τελευταία χρόνια είναι από τα δυνατά τους χαρτιά.

Η άφιξη του Μίραλεμ Πιάνιτς στη Βαρκελώνη, έκανε τον Λιονέλ Μέσι να χαμογελάσει λίγο περισσότερο, συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Κι αυτό διότι, πλέον θα έχει έναν συμπαίκτη, που θα ξέρει πως όταν δεν θα είναι εκεί ο ίδιος για να λύσει το γόρδιο δεσμό του σκοραρίσματος από φάουλ, θα υπάρχει ο Βόσνιος να το κάνει γι' αυτόν.

How to hit the perfect knuckleball free-kick with @Miralem_Pjanic @adidasfootball #HereToCreate pic.twitter.com/UAplEbNsmO

