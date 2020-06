Στην Ελλάδα την έχουμε βαφτίσει Βασίλισσα, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν τέτοια (βασιλική δηλαδή) στα 118 χρόνια ιστορίας της. Σαν σήμερα (29/6), πριν από εκατό χρόνια, ο βασιλιάς της Ισπανίας, Αλφόνσο ο 13ος, έδωσε στην (μέχρι τότε) Μαδρίτη τον τίτλο της βασιλικής (Ρεάλ).

Το έκανε μέσω επιστολής στον τότε πρόεδρο του συλλόγου, Πέδρο Παραζέ (γαλλικής καταγωγής), στην οποία ανέφερε ότι «η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς σας απονέμει με μεγάλη ικανοποίηση τον τίτλο του Βασιλικού, στον ποδοσφαιρικό σύλλογο του οποίου είστε άξιος πρόεδρος».

Αυτός ο τίτλος επέτρεψε στον σύλλογο να προσθέσει στο έμβλημά του το στέμμα, το οποίο τον συνοδεύει έκτοτε, με την Μαδρίτη να μετονομάζεται σε Ρεάλ Μαδρίτης.

On June 29, 1920, King Alfonso XIII granted Madrid the title of Real (Royal).

And the rest is... #RMHistory.#RealMadrid

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) June 29, 2020