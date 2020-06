Αρτούρ: «Θα παλέψω μέχρι τέλους για την Μπαρτσελόνα» (vid)

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, ήθελε να αποδεσμεύσει από τώρα τον Βραζιλιάνο μέσο και να τον παραχωρήσει στη Γιουβέντους. Παρ' όλα αυτά ο Αρτούρ παρέμεινε στο ρόστερ και μάλιστα συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή για την αναμέτρηση, με την Ατλέτικο την Τρίτη (30/06, 23:00).

Στην σημερινή (29/06) προπόνηση, ο Αρτούρ, ήταν στο επίκεντρο μιας και μίλησε στους υπόλοιπους συμπαίκτες του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το μυαλό του είναι στη Μπαρτσελόνα και πως θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό στις αναμετρήσεις που έχουν απομείνει για το φινάλε της φετινής La Liga.

Arthur Melo brought the players together during the training session to explain that he will be fighting until the end of the season.

