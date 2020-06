Ο Γκούτι αποθέωσε τον Μπενζεμά για το τακουνάκι και του θύμισε ποιο ήταν το καλύτερο (pic & vids)

Η Ρεάλ κατάφερε να φύγει με το διπλό και τους τρεις βαθμούς, κόντρα στην Εσπανιόλ και να σκαρφαλώσει εκ νέου στην βαθμολογική κατάταξη της La Liga. Ο Καζεμίρο ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για τους Μαδριλένους, ωστόσο τα φώτα έπεσαν πάνω στον Καρίμ Μπενζεμά, για την «μαγική» πάσα με τακουνάκι που έβγαλε στον συμπαίκτη του.

«Αυτό είναι για μένα το ποδόσφαιρο, έτσι μου... ήρθε και το έκανα. Ήξερα ότι θα έρθει από πίσω μου, το ένιωσα και του έδωσε την μπάλα. Ήταν κάτι φυσιολογικό», τόνισε χαρακτηριστικά ο έμπειρος επιθετικός των «μερένχες» για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Το μυαλό όλων, μετά από αυτό το τακουνάκι του Μπενζεμά, πήγε αρκετά χρόνια πίσω και συγκεκριμένα, στο 2010, όταν ο Γκούτι είχε δώσει με ανάλογο τρόπο, ασίστ στον Γάλλο. Αυτή τη φορά ο 32χρονο φορ, ήταν ο δημιουργός της φάσης και ο Γκούτι δεν έλειψε να σχολιάσει την περίτεχνη ενέργεια του, αποθεώνοντας τον.

Truth police: if you’re comparing Benzema’s (really nice!) assist to this work of otherworldly beauty, you’ve gone wrong pic.twitter.com/Qyr6Ey3W5b

What does @Benzema have to say after his assist?#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/objmrE8BzD

