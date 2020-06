Η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο τρίποντο, κόντρα στη Θέλτα και πλέον κινδυνεύει να πέσει από την κορυφή, σε περίπτωση νίκης της Ρεάλ. Λίγα λεπτά πριν το τέλος, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν, με πολύ έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ιάγο Άσπας στο 88', για ένα φάουλ του Πικέ στον Ραφίνια, το οποίο στην Μπαρτσελόνα θεωρούν ανύπαρκτο.

Ο κεντρικός αμυντικός των «μπλαουγκράνα» μέσω Tweet, εξαπέλυσε πυρά εναντίον του Ραφίνια, ο οποίος αγωνίζεται από την Μπάρτσα, στη Θέλτα, με τη μορφή δανεισμού. Ο λόγος, σύμφωνα με τον Πικέ, ήταν πως ο Ραφίνια προσποιήθηκε προκειμένου να πάρει το φάουλ, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα στη συνέχεια, ο Ιάγο Ασπας.

«Είμαστε καλοί στο να προσποιούμαστε. Να προσποιούμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά ο έμπειρος στόπερ της Μπαρτσελόνα. Αυτό θα μπορούσε, θεωρητικά, να είναι μια αναφορά σε ένα τραγούδι από το αμερικανικό συγκρότημα MGMT με το όνομα «Time to pretend» στο οποίο αυτές οι ακριβείς λέξεις χρησιμοποιούνται επανειλημμένα. Παρ' όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και το πότε ανέρτησε το tweet, είναι πιθανό ο Ισπανός να αναφέρεται στον Ραφίνια...

Πάντως δείτε το βίντεο για το φάουλ για το οποίο διαμαρτύρονται στην Μπαρτσελόνα

We were fated to pretend. To pretend.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) June 27, 2020