Ο Αργεντινός θρύλος της Μπαρτσελόνα γιορτάζει τα 33α γενέθλιά του έχοντας επιστρέψει φορτσάτος μετά την αναβολή και έχοντας βρεθεί μια ανάσα από τα 700 γκολ καριέρας.

Μεγαλώνοντας ηλικιακά και με πολύ διαφορετική αντίληψη για την παρουσία του στο γήπεδο, τα καθήκοντά του, τα πράγματα που χρειάζεται να κάνει αλλά κι εκείνα που ίσως είναι περιττά, έχει καταφέρει να βελτιώσει σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού του.

Από τις ασίστ σε κάθε παιχνίδι, στις μεγάλες ευκαιρίες για γκολ, τις ντρίμπλες και τις καθοριστικές πάσες προς τους συμπαίκτες του, ο Λιονέλ Μέσι έχει παρουσιάσει άνοδο των επιδόσεών του στην πιο ώριμη, ποδοσφαιρικά, ηλικία του...

​Μέσι: Ο μάγος που έδωσε άλλο νόημα στο ποδόσφαιρο... (vids)

Δείτε τα στοιχεία όπως παρουσιάζονται στα social media με πηγή τις εταιρείες Opta, Sofascore και Whoscored...

The evolution of #Messi33

In games played at aged 32, Lionel Messi averaged more...

- Assists per game

- Big Chances Created per game

- Dribbles per game

- Key Passes per game

...than at any other age in his career (where data available)

Greatest. Of. All. Time pic.twitter.com/hIfpcin0vs

— Dominic (@MESSlCIass10i) June 24, 2020