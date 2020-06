Μέσι: Ο μάγος που έδωσε άλλο νόημα στο ποδόσφαιρο... (vids)

Ένα όνομα, μια τεράστια ιστορία. Ένας από τους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή κι ένας από τους κορυφαίους που έχουν περάσει ποτέ από το άθλημα. Αυτό, προς αποφυγή συγκρούσεων, παρεξηγήσεων και κόντρας για τον Νο.1, αφού ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Παρ' όλα αυτά, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να πάρει από τον Αργεντινό σούπερ σταρ τον τίτλο του GOAT.

Όσο κι αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ό,τι πιο αθλητικό, ό,τι πιο επαγγελματικό κι ό,τι πιο serial winner έχει παρατηρήσει κανείς στο ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέσι λόγω και του ταπεραμέντου του από τη Λατινική Αμερική είναι αυτός που προσφέρει στιγμές μαγείας και αδυναμίας του ανθρώπινου νου ν' αντιληφθεί τι κάνει στο γήπεδο.

Σήμερα, 24 Ιουνίου, ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα κλείνει τα 33 του χρόνια. Η ομάδα της Καταλονίας είναι εκείνη στην οποία έχει περάσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική του ζωή από τη στιγμή που ως πιτσιρικά τον εμπιστεύθηκε, τον πήρε στη Masia και τον φρόντισε με το πρόβλημα του οργανισμού του με το ύψος.

Και τα πήρε όλα και πολλά περισσότερα, πίσω, με όσα έχει προσφέρει ο σούπερ σταρ της Αργεντινής στην ομάδα της Βαρκελώνης.

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της πατρίδας του. Κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ τερμάτων σε ένα ημερολογιακό έτος. Έξι φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας. Έξι φορές νικητής του Χρυσού Παπουτσιού. Ένα γκολ μακριά από τα 700 τέρματα καριέρας. Έχει 860 παιχνίδια, 298 ασίστ, 36 τρόπαια συνολικά με ιστορικά επιτεύγματα, μαγικές κινήσεις, γκολ που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, απαράμιλλο πείσμα, μαεστρία, ντρίμπλα που δύσκολα βρίσκεις όμοιά της, αλλά και τη μεγάλη κατάρα της αδυναμίας να πανηγυρίσει κάτι σπουδαίο με την «αλμπισελέστε».

