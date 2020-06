Μπιλμπάο από τα... γεννοφάσκια του, ένας εκ των πιο τίμιων και πιστών παικτών του συλλόγου της Βασκονίας, ο Ινάκι Γουίλιαμς έχει καταφέρει κάτι απίστευτο σε επίπεδο LaLiga με τις διαδοχικές συμμετοχές του.

Έπειτα από το 1-0 της Μπαρτσελόνα το βράδυ της Τρίτης χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Ράκιτιτς, ο 26χρονος επιθετικός - που ετοιμάζεται και για την προώθηση του αδερφού του στην πρώτη ομάδα - έχει παίξει σε 150 σερί ματς της Μπιλμπάο στο πρωτάθλημα!

Δεν έχει χάσει ούτε μια αναμέτρηση από τον Απρίλιο του 2016! Βιονικός...

Inaki Williams hasn't missed a single La Liga match since April 2016.

He's played 150 league games in a row for Athletico Bilbao without getting injured. Machine pic.twitter.com/nqGu9Tp6pm

