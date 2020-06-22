Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης: Το γκολ του Ράμος με πέναλτι για το 0-1 (vid)

Ο Βινίσιους πήρε το πέναλτι, ο Ράμος το εκτέλεσε και... 0-1 για την Ρεάλ μέσα στην Σοσιεδάδ.
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1
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ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
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ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 1
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ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
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ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
Δείτε το εύστοχο πέναλτι του Σέρχιο Ράμος για το 0-1 μέσα στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Ο Βινίσιους πήρε το πέναλτι, ο Ράμος το εκτέλεσε και... 0-1 για την Ρεάλ μέσα στην Σοσιεδάδ.
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