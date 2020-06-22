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Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης: Το γκολ του Ράμος με πέναλτι για το 0-1 (vid)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης: Το γκολ του Ράμος με πέναλτι για το 0-1 (vid)

Δείτε το εύστοχο πέναλτι του Σέρχιο Ράμος για το 0-1 μέσα στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Βινίσιους πήρε το πέναλτι, ο Ράμος το εκτέλεσε και... 0-1 για την Ρεάλ μέσα στην Σοσιεδάδ.

Δείτε το γκολ:

 

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