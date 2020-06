Ο πρώτος σκόρερ της φετινής LaLiga έφτασε στα 21 τέρματα με το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα το βράδυ της Τρίτης για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 για τη Μπαρτσελόνα που παραμένει ακλώνητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ουνάι κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τον σταματήσει με τίποτα κι έτσι τον αγκάλιασε, τον «κλείδωσε» και τον σώριασε κάτω!

How do you stop Messi?

Not this

Unai Bustinza picks up a booking for this textbook rugby tackle!#BarcaLeganes #BackToWin pic.twitter.com/vfQ0UkvhCo

