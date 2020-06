Ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» κέρδισε πέναλτι έπειτα από συνεχείς προσπάθειες των παικτών της Λεγανές να τον σταματήσουν με χέρια, πόδια και σωματικές κόντρες.

Διαμόρφωσε το τελικό 2-0 το βράδυ της Τρίτης κάνοντας στο 2x2 για τη Μπαρτσελόνα μετά την επανέναρξη της LaLiga και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τα 700 γκολ καριέρας.

Οι παίκτες της Λεγανές δεν βρήκαν αποτελεσματικό τρόπο να σταματήσουν τον ηγέτη των Καταλανών κι έτσι το έριξαν... στις αγκαλιές για να τον γκρεμίσουν.

Δείτε τη χαρακτηριστική φωτογραφία:

The only way to stop him pic.twitter.com/IewkLvlSDz

— B/R Football (@brfootball) June 16, 2020