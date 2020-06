Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός μεταπήδησε στην ομάδα του Βραζιλιάνου Ρονάλντο, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με... μάσκα, μέχρι και το 2024.

Η Βαγιαδολίδ λέγεται πως κατέβαλε το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο η «βασίλισσα» ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξε από το 2005, όταν ως 8χρονο παιδί ενσωματώθηκε στα τμήματα υποδομής των «μερένγκες».

Agreement reached with @realmadriden for the transfer of Javi Sánchez. He signs until 2024. Congratulations!#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/xzF54PZG7p

— Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) June 16, 2020