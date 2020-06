Κριστιάνο Ρονάλντο - Λιονέλ Μέσι: Σημειώσατε διπλό (vids)

Η Superleague επέστρεψε με κορυφαίες αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα

Χρειάστηκαν περίπου τρεις μήνες, προκειμένου να δούμε ξανά τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι να παίζουν ποδόσφαιρο. Πως τα πήγαν όμως στο πρώτο τους παιχνίδι, μετά την επανέναρξη; Ποιος έκανε την καλύτερη προετοιμασία κατά το διάστημα της καραντίνας;

Η Γιουβέντους έχασε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη κόντρα στη Μίλαν, καθώς έμεινε στο 0-0, παρά το γεγονός ότι προκρίθηκε με αυτό το σκορ στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας. Η εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο, στο εν λόγω ματς, σχολιάστηκε έντονα από το κοινό. Και μάλιστα όχι και με τον καλύτερο τρόπο. Ισως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια τους ματς φαινόταν «σκουριασμένος».

Από την άλλη η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις υποχρεώσεις με τον καλύτερο τρόπο, επικρατώντας για το πρωτάθλημα με 4-0 επί της Μαγιόρκα. Φυσικά, ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής για τους μπλαουγκράνα δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος, από τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σταρ, με δύο ασίστ και ένα γκολ, πήρε από το χέρι την ομάδα του και την οδήγησε στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Αν κρίνουμε από τις πρώτες εμφανίσεις και τα νούμερα τους, τότε σίγουρα ο «μάγος» της Μπαρτσελόνα κερδίζει τον Πορτογάλο άσο των «μπιανκονέρι» κατά κράτος. Βέβαια, ο Ρονάλντο μπορεί να μην ήταν στα καλύτερά του, αλλά θα έχει την ευκαιρία να προσθέσει ένα άλλο τρόπαιο στη συλλογή του όταν η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει τη Νάπολι στον τελικό της Coppa Italia την Τετάρτη (17/06).

