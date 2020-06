«Ηθελα να βγάλω φωτογραφία με τον Μέσι αλλά απέτυχα» (pics & vid)

Στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης ένας φίλαθλος με την φανέλα της Αργεντινής (το «10» του Λιονέλ Μέσι) εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του άδειου «Visit Mallorca Estadi». Ο ίδιος όπως ανέφερε λίγο αργότερα ήθελε να κάνει τη συγκεκριμένη... εισβολή πριν την έξαρση της πανδημίας, τότε που τα γήπεδα ήταν γεμάτα.

Στη συνέχεια, τόνισε πως σκοπός του ήταν να βγάλει μία φωτογραφία με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είναι το είδωλο του, αλλά τελικά φωτογραφήθηκε με τον Τζόρντι Αλμπα, που ήταν πιο κοντά του...

«Είχα σχεδιάσει να το κάνω πριν την έξαρση του κορονοϊού. Ο Μέσι είναι το είδωλο μου. Ηταν ένα όνειρο για μένα να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Αλλά ο Αλμπα ήταν κοντά μου. Βέβαια, το σχέδιο μου απέτυχε καθώς η αστυνομία, μου ζήτησε να διαγράψω τις φωτογραφίες...».

​​

Yesterday's pitch invader: "I had plan to do it before the coronavirus. Messi is my idol, it was my dream to have a photo with him, but Alba was closer. My plan failed and the police wanted me to delete the pictures." [via md] pic.twitter.com/0o31RRDXXZ

— barcacentre (from ) (@barcacentre) June 14, 2020