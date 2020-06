Ο Κροάτης εδώ και αρκετό διάστημα βλέπει το όνομά του να «παίζει» για την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Το αν θα συμβεί αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά ο ίδιος συνεχίζει να γράφει συμμετοχής με τους Καταλανούς.

Συγκεκριμένα, κόντρα στη Μαγιόρκα, έπαιξε για 45' κι αυτό ήταν το 300ό του ματς με την ομάδα της Βαρκελώνης.

Σ' αυτόν τον αριθμό αγώνων έχει σκοράρει 34 φορές και έχει μοιράσει 41 γκολ!

