Ο Αργεντινός ηγέτης των «μπλαουγκράνα» θύμισε κάτι από ... Μπέτις, όπου είχε πετύχει εντυπωσιακό γκολ «σκάβοντας» τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, όμως, στην προσπάθεια που έκανε στο οικογενειακό διπλό, βρήκε δοκάρι.

Στην επαναφορά σκόραρε ο Λουίς Σουάρες με δυνατό σουτ, ωστόσο, ο Μέσι πήρε το αίμα του πίσω λίγα λεπτά αργότερα με τρομερό αριστερό σουτ που κατευθύνθηκε στο «παραθυράκι»...

Where have we seen this before? #Messi pic.twitter.com/GfppCktuiW

— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) June 10, 2020