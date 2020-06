LaLiga: Στολίστηκαν Μαδρίτη, Βαλένθια και Μπιλμπάο μετά τη Σεβίλλη! (pics)

Μετά τη Σεβίλλη που από νωρίς φρόντισε να μπει σε κλίμα ντέρμπι, αφού στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» γίνεται η πρώτη σέντρα το βράδυ της Πέμπτης με το GranDerbi, ακολούθησαν το παράδειγμα με τις φανέλες κι άλλες μεγάλες πόλεις.

Σε Μαδρίτη, Βαλένθια και Μπιλμπάο ο ουρανός γέμισε χρώματα από τις εμφανίσεις που κρεμάστηκαν ψηλά και το ποδόσφαιρο επιστρέφει για να χαρίσει στιγμές ευχαρίστησης και ξεγνοιασιάς στον κόσμο μετά τον εφιάλτη της πανδημίας...

