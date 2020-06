Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι ο μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα για την επίθεση της, το... μέλλον της οποίας αναμένεται να ενισχύσουν οι Μπλαουγκράνα με ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο λόγος για τον 16χρονο (βραζιλιάνικης καταγωγής) Φαμπιάν Λούτσι, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν προπονείται με την πρώτη ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο, είναι διεθνής με την Κ16 της Ισπανίας και έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του.

Για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος την τελευταία τετραετία έβγαινε πάντα πρώτος σκόρερ με όποια ομάδα του φυτωρίου και αν έπαιζε, έχουν δείξει ενδιαφέρον και οι δύο μεγάλες ομάδες της Μαδρίτης, Ρεάλ και Ατλέτικο.

Το γκολ που ακολουθεί, επιβεβαιώνει το ταλέντο του πιτσιρικά...

Fabian Luzzi, Rayo striker about to sign for Barça, has been impressive with Spain’s youth NTs, here’s a golazo on his U16 debut. https://t.co/OfkSLg3XA2

— La Masia (@Youngcules) June 8, 2020