LaLiga: Δρόμος της Σεβίλλης γέμισε με φανέλες των ομάδων του πρωταθλήματος! (pics)

Η Σεβίλλη υποδέχεται τη Μπέτις το βράδυ της Πέμπτης δίχως κόσμο, αλλά είναι σημαντικότατη περίσταση για να σημάνει την επαναφορά του ποδοσφαίρου στην Ισπανία μετά τον εφιάλτη που έζησε με τον κορονοϊό.

Η πόλη αρχίζει και ζει από σήμερα στον παλμό του ματς και σε γνωστό δρόμο έχουν τοποθετηθεί φανέλες για να μπει και ο κόσμος στο κλίμα!

Sevilla's city centre Calle Tetuan as La Liga gears up for return on Thursday evening at the brisk 15 minute walk away Estadio Sanchez Pizjuan pic.twitter.com/JpCInB0RpD

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) June 8, 2020