Μέσι: «Πόσο μου έλειψε να παίζω εδώ!» (pics & vid)

Μετά από 91 ημέρες, ήτοι τρεις μήνες, η Μπαρτσελόνα και ο Λιονέλ Μέσι πάτησαν ξανά το χορτάρι του «Καμπ Νόου».

Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στις 7 Μαρτίου είχε πετύχει το γκολ της νίκης στον τελευταίο αγώνα με την Ρεάλ Σοσιεδάδ (1-0), έκανε σχετική ανάρτηση. «Πόσο μου είχε λείψει... Πόσο ήθελα να παίξω ξανά εδώ!» έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπάρτσα.

Ο Μέσι, πάντως, εξαιτίας των μυϊκών ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν, δεν αγωνίστηκε στο οικογενειακό «διπλό» των συμπαικτών του, με την κίτρινη ομάδα να νικάει την γκρι με 3-1. Ζεράρ Πικέ, ο νεαρός Κίκε Σαβέριο και ο υγιής πλέον Λουίς Σουάρες σκόραραν για τους «νικητές», ενώ ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ το έκανε για τους «ηττημένους».

Camp Nou

The first team trains at Camp Nou, #Messi and @_nelsonsemedo_ do specific work on the training pitch. pic.twitter.com/ag6ftMyzbV

— FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) June 6, 2020