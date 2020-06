Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έβαψε μαύρα τα νύχια του για να στείλει μήνυμα κατά της ομοφοβίας (pics)

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, προπονείται για να είναι έτοιμος στην επιστροφή του πρωταθλήματος. Ο 27χρονος επιθετικός δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται να έχει βάψει μαύρο χρώμα τα νύχια του.

Οπως ήταν λογικό, τράβηξε το βλέμμα αρκετών, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την συγκεκριμένη κίνηση του Μπόρχα Ιγκλέσιας. Μερικοί μάλιστα, με άσχημο τρόπο. Ο ίδιος πάντως τους απάντησε με πολύ ευγενικό τρόπο.

«Το εξηγώ για όλους σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένας τρόπος ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης του ρατσισμού από την πλευρά μου, αλλά και κατά της ομοφοβίας. Πρέπει επίσης να ομολογήσω ότι μου αρέσουν», ανέφερα χαρακτηριστικά.

Te lo explico yo, que no hay problema.

Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia.

Además tengo que admitirte que me gustan.

— Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 3, 2020