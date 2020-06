Η Μπιλμπάο έδωσε στον Γκιγκς το βραβείο «One-Club Man» (pic)

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο στηρίζεται κατά κόρον στους γηγενείς παίκτες της, συνεπώς εκτιμάει λίγο παραπάνω την αφοσίωση ενός ποδοσφαιριστή στον σύλλογο που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Κάπως έτσι, μετέτρεψε σε θεσμό το βραβείο που έδωσε για πρώτη φορά το 2015 σε έναν πιστό «στρατιώτη» των ευρωπαϊκών γηπέδων, τον Ματ Λε Τισιέ της Σαουθάμπτον και φέτος ο αποδέκτης του βραβείου λέγεται Ράιαν Γκιγκς.

Οι Βάσκοι αποφάσισαν να εντάξουν στο μουσείο τους τον μυθικό Ουαλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που υπηρέτησε το κλαμπ του για 20 χρόνια, χρίζοντας τον τρίτο Βρετανό που το κερδίζει στην έκτη χρονιά.

Δείτε αναλυτικά τους νικητές από το 2015 ως φέτος:

The Bilbao club have announced that the long-serving Red will be the latest winner of their 'One-Club Man' award #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2020