Η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια, η Μπιλμπάο και η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκίνησαν τη μέρα τους με ό,τι πιο θετικό θα μπορούσε να τους συμβεί στη μετά - κορονοϊού εποχή.

Από σήμερα, 1η του μηνός, επιτρέπονται οι κανονικές προπονήσεις δίχως ιδιαίτερους περιορισμούς και η LaLiga έχει ήδη σημάνει ημερομηνία επανέναρξης στις 11 του μηνός.

Δείτε πως ξεκίνησαν την εβδομάδα τους οι ομάδες:

For the first time in almost months, the WHOLE GROUP gets together for training!

