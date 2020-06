Ατλέτικο: Επέστρεψε νωρίτερα από τον τραυματισμό του ο Ζοάο Φέλιξ (pics)

Κολωνία - Λειψία με Live Streaming* και σούπερ προσφορά* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο νεαρός φορ, πριν από λίγες ημέρες τραυματίστηκε στους συνδέσμους στο αριστερό του γόνατο και οι γιατροί του συλλόγου, έκαναν λόγο για απουσία από τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Παρ' όλα αυτά ο Πορτογάλος συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Ατλέτικο και πραγματοποίησε τις πρώτες του επαφές με την μπάλα. Ετσι δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να ανεβάσει ρυθμούς και να τεθεί στη διάθεση του Ντιέγκο Σιμεόνε για το πρώτο ματς των «ροχιμπλάνκος» στην επανέναρξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ατλέτικο φιλοξενείται από την Μπιλμπάο την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 14:00.

João Félix back on the grass already. Working hard toward his recovery!

Atléti confirmed last week he injured ligaments in his knee. Return date not yet known. https://t.co/uaodTOIuGG

— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) June 1, 2020