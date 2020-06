LaLiga: Επιστροφή με χειροκρότημα για όσους βοήθησαν στην πανδημία

Η LaLiga επιστρέφει στις 11 Ιουνίου και για έναν μήνα η Ισπανία θα παίζει μπάλα... καθημερινά!

Η δράση επανέρχεται στο γήπεδο για τους παίκτες και στις οθόνες όλου του κόσμου από τη στιγμή που δεν θα επιτρέπονται οπαδοί στις εξέδρες, ωστόσο, με την επαναφορά της δραστηριότητας θα τιμηθούν και όσοι βοήθησαν κατά τη διάρκεια του εφιάλτη με τον οποίο ήρθε αντιμέτωπη η ανθρωπότητα.

Οι ομάδες στο 20ο λεπτό των αναμετρήσεων θα χειροκροτήσουν τους επαγγελματίες υγείας και όλους όσοι με τον τρόπο τους βοήθησαν τους συνανθρώπους τους στην τρομερά δύσκολη περίοδο του κορονοϊού που έβαλε σε αναβολή τη ζωή όλων, από τον Μάριο του 2020...

During the 20th minute of each La Liga game after the competition resumes, applause will be played in stadiums to show support to all those who have helped during the COVID-19 pandemic pic.twitter.com/nsMq4Kiv57

— B/R Football (@brfootball) June 1, 2020