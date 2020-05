Ποιος Μέσι και ποιος Ρονάλντο; Ο Ομπλακ πλέον σκοράρει από εκτελέσεις φάουλ (vid)

Ο Σλοβένος πορτιέρε της Αλέτικο, αποτελεί από το 2014 τον «φύλακα-άγγελο» της Ατλέτικο. Θεωρείται ως ένας από τους παλαιότερους ποδοσφαιριστές των «ροχινμπλάνκος» ενώ η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο του είναι τεράστια.

Ωστόσο, ο Γιαν Ομπλακ μπορεί να ξεχωρίζει για τις ικανότητες του ως τερματοφύλακας, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει κι άλλους ρόλους στο γήπεδο. Οπως το να αναλαμβάνει τις εκτελέσεις φάουλ για την ομάδα του.

Στην τελευταία προπόνηση της Ατλέτικο, ο 27χρονος γκολκίπερ απέδειξε πως ο συγκεκριμένος ρόλος του ταιριάζει... γάντι!

Jan Oblak is the new free kick specialist of @Atleti pic.twitter.com/YOtN7JhDnw

— 433 (@433) May 31, 2020