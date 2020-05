Μέσι: Πήγε φρεσκαρισμένος στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα (pic)

Ο ηγέτης των «μπλαουγκράνα» ούτως ή άλλως θα τραβούσε πάνω του όλους τους φακούς των φωτογράφων στο προπονητικό κέντρο των Καταλανών, ωστόσο, σήμερα είχε και έναν παραπάνω λόγο.

Ξύρισε τελείως τα γένια που συνήθως άφηνε και τον μεγάλωναν, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί αρκετά πιο... νεανικός και φρέσκος στο πρωινό πρόγραμμα της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται πως από σήμερα, 25/5, οι ομάδες της LaLiga μπορούν πλέον να κάνουν προπονήσεις με ταυτόχρονη παρουσία 14 ατόμων σε κάθε γκρουπ.

Lionel Messi throwing it back to his clean-shaven and longer hair look in Barca training. (Instagram/leomessi) pic.twitter.com/eBZLldCYbJ

— FourFourTweet (@FourFourTweet) May 25, 2020