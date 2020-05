Ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης πέρα από την τρομερή γυμναστική που έκανε για να διατηρηθεί σε φόρμα και σε ιδανική φυσική κατάσταση, έδειξε πως όλο τον καιρό της καραντίνας κράτησε πολλά μέσα του και ήθελε πλέον να τα βγάλει στο γήπεδο.

Έτσι, δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει επίδειξη τεχνικής και να «καρφώσει» τη μπάλα με ανάποδο ψαλίδι στο ποδοβόλεϋ που έπαιξε με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με το στυλ του.

Δείτε το βίντεο:

@SergioRamos has always been a striker at heart

