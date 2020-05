Οι προπονήσεις των «μπλαουγκράνα» έχουν γίνει πολύ δυνατές και άπαντες δείχνουν στον Κίκε Σετιέν πως ανυπομονούν για την ημέρα που θα μπορέσουν να ξαναπαίξουν και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους μέχρι την εξασφάλιση του φετινού τίτλου.

Σε βίντεο από την προπόνηση των Καταλανών, ο Λιονέλ Μέσι και οι συμπαίκτες του δεν... πατάνε φρένο σε διεκδικήσεις της μπάλας και τρεξίματα, φανερώνοντας την πολύ καλή τους κατάσταση και τη «δίψα» τους.

Even Leo Messi can’t resist getting stuck in

©️ LaLigaTV pic.twitter.com/AQArN70KQ0

— Hayters TV (@HaytersTV) May 20, 2020