Μπαρτσελόνα: Λείπει ο χαβαλές και η παρέα των Μέσι, Σουάρες, Νεϊμάρ... (vid)

Οι Μέσι, Σουάρες και Νεϊμάρ ήταν ο φόβος και ο τρόμος με την τριπλέτα που δημιούργησαν και τάραξαν κάθε αντίπαλο των «μπλαουγκράνα» όσα χρόνια συνεργάστηκαν, σαρώνοντας τίτλους.

Ένα βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια στα social media από τη συνύπαρξή τους στη Μπαρτσελόνα και τον χαβαλέ τους σε challehge στην προπόνηση, υπενθυμίζει σε όλους πόσο τρελό παρεάκι ήταν οι MSN και πόσο λείπουν απ' όλους τους ποδοσφαιρόφιλους...

I miss this moments. The bond these guys had with each other was beyond Football

pic.twitter.com/JHmdiDkIvr

— Sheikh W A G S (@Alexedijnr) May 16, 2020