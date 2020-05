Ο Πίτερ Λιμ δώρισε 1 εκατομμύριο ευρώ για την καταπολέμηση του κορονοϊού και ο Κριστιάνο Ρονάλντο του απένειμε τα εύσημα (pic)

Τις τελευταίες ημέρες οι εταιρείες του Πίτερ Λιμ έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για γεύματα για το προσωπικό των νοσοκομείο της Σιγκαπούρης, οι οποίοι δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα για την καταπολέμηση του Covid-19.

Αυτή η αξιέπαινη κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη καθώς και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος με τον Πίτερ Λιμ, συνεχάρη τον ιδιοκτήτη της Βαλένθια. Ο Πορτογάλος άσος με ανάρτηση σου στο twitter έστειλε το εξής μήνυμα: «Μπράβο φίλε μου».

Αυτή δεν είναι η πρώτη μεγάλη δωρεά από τον Πίτερ Λι για την καταπολέμηση των καταστροφικών συνεπειών του κορονοϊού. Όταν ξέσπασε η πανδημία, συνέβαλε σημαντικά στο υλικό για τους γιατρούς και άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας τόσο στη Σιγκαπούρη όσο και στη Βαλένθια.

Well done my friend! https://t.co/XqTFitr5tI

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 9, 2020