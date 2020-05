Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις προπονήσεις και ο Ουμτιτί τραυματίστηκε (pic)

Χρειάστηκε να περάσουν 54 ημέρες προκειμένου οι «μπλαουγκράνα» να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις, καθώς όλο αυτό το διάστημα ήταν απομονωμένοι στα σπίτια τους και προσπαθούσαν να διατηρηθούν σε φόρμα εσώκλειστοι.

Με την επιστροφή τους στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές, παίρνοντας τα απαραίτητα μέτρα, άρχισαν και πάλι τη δουλειά. Ωστόσο, τρεις ημέρες μετά την πρώτη τους προπόνηση ένα δυσάρεστο νέο περίμενε τον τεχνικό της ομάδας, Κίκε Σετιέν.

Ο κόουτς της Μπαρτσελόνα είδε τον Σαμουελ Ουμτιτί να τραυματίζεται στο πέλμα του δεξιού ποδιού και έτσι αναμένεται να χάσει ένα μεγάλο μέρος των προπονήσεων το προσεχές διάστημα.

Οπως είναι λογικό, το μεγάλο διάστημα αποχής από τις προπονήσεις έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον τραυματισμό του στόπερ της Μπάρτσα.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp

— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 9, 2020