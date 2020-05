Ατλέτικο: Συνεχίζει τις προπονήσεις μόνος του στο σπίτι ο Λόντι (pic)

Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Βραζιλιάνος ήταν η μεγάλη απουσία των «ροχιμπλάνκος» από τη σημερινή προπόνηση (09/05) της Ατλέτικο, καθώς βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του λόγω ότι διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19.

Παρ' όλα αυτά η Ατλέτικο, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Λόντι από το σπίτι να χαμογελάει και να στέλνει χαιρετισμούς στους φίλους της ομάδας.

«Σύντομα θα σε δούμε ξανά στο γήπεδο Ρέναν», ήταν το χαρακτηριστικό tweet της Ατλέτικο για τον ποδοσφαιριστή του συλλόγου.

Μέχρι τότε, ο έμπειρος αμυντικός θα συνεχίζει τις προπονήσεις από το σπίτι του μέχρι να είναι και πάλι καλά στην υγεία του για να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες στις προπονήσεις.

[] @renan_lodi salutes you from home.

See you soon on the pitch!

#AúpaAtleti pic.twitter.com/uSZBKRcSKZ

— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 9, 2020