Ξεκίνησε τις προπονήσεις η Ατλέτικο με αποστάσεις και μέτρα προστασίας (pics)

Την Τετάρτη (06/05) οι «ροχιμπλάνκος» πέρασαν και πάλι τις πόρτες από το προπονητικό κέντρο ώστε να υποβληθούν στα απαραίτητα τεστ κορονοϊού. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά κι έτσι οι ποδοσφαιριστές του Ντιέγκο Σιμεόνε επέστρεψαν επίσημα σήμερα στις προπονήσεις.

Φυσικά, οι ποδοσφαιριστές όπως και στις υπόλοιπες ομάδες θα προπονούνται ανά μικρά γκρουπ και χωρίς σωματική επαφή, με στόχο να δουλέψουν τη φυσική τους κατάσταση.

We are back!

Our players work individually distributed in several fields at our training complex.

#ToReturnIsToWin

#AúpaAtleti pic.twitter.com/TwwVK3H0Fj

— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 9, 2020