Ο πρόεδρος της Χετάφε δίνει δωρεάν το διαρκείας της επόμενης σεζόν στους φετινούς κατόχους

Δωρεάν εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν, αναμένεται να δώσει στους φετινούς κατόχους, ο πρόεδρος της Χετάφε Άνχελ Τόρες, όπως είπε σε δηκώσεις του. Πρόκειται για μια σπουδαία, αλλά και ζημιογόνα κίνηση, με τον πρόεδρο της ομάδας να δείχνει πως είναι δίπλα στον κόσμο.

Μάλιστα, ο Τόρες, είχε υποστηρίξει ανοιχτά πως αν τα παιχνίδια του Europa League για την φάση των «16» ήταν διπλά μετά την πανδημία, τότε η Χετάφε δεν θα κατέβαινε προκειμένου να προστατέψει την υγεία του προσωπικού της.

Getafe president Angel Torres just told Radio Marca that "All Getafe season ticket holders for 2019/20 will get a free season ticket for 2020/21."

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) May 7, 2020