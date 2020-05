Στέφθηκε πρωταθλήτρια η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα μετά την οριστική διακοπή πρωταθλήματος

bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στην ePremier League. |21+

Η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα κατάφερε να κερδίσει το γυναικείο πρωτάθλημα της Primera, μετά την οριστική διακοπή του θεσμού εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

Ωστόσο υπήρχαν και παράπονα από μερικές ομάδες για τη συγκεκριμένη απόφαση, όπως από την Ατλέτικο η οποία ήταν εννέα βαθμούς πίσω από τους «μπλαουγκράνα» και ήθελαν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Παρ' όλα αυτά η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον πέμπτο τίτλο στην ιστορία της.

Η Ομοσπονδία με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε το πρόωρο τέλος του πρωταθλήματος, τονίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρξει κανένας υποβιβασμός ομάδας.

FC Barcelona, ​​league champion after the end of the women’s soccer season https://t.co/MS47PrziK1

— F.C. Barcelona Sport (@FCBSportNews) May 7, 2020