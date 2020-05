Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Οι «μερένγκες» αφίχθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και πέρασαν τις πύλες του Valdebebas για πρώτη φορά έπειτα από ένα δίμηνο, με τη «βασίλισσα» να είναι από τις πρώτες ομάδες που είχε μπει σε καραντίνα λόγω του κρούσματος που είχε εντοπιστεί στην ομάδα μπάσκετ στις αρχές Μαρτίου.

Λίγη ώρα μετά τους παίκτες της Μπαρτσελόνα που κι εκείνοι σήμερα βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο, οι παίκτες της Ρεάλ έκαναν το ίδιο για να καταφέρουν επιτέλους να επιστρέψουν στη δουλειά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν βγουν αρνητικά τα τεστ στα οποία θα υποβληθούν...

Real Madrid players have arrived in Valdebebas to undergo coronavirus tests today. pic.twitter.com/zIIAV4w0vs

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) May 6, 2020