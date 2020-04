Επρόκειτο για άνθρωπο που αγάπησε τρομερά την Ισπανία και αγαπήθηκε από τον ισπανικό κόσμο και κυρίως αυτόν του ποδοσφαίρου.

Ο Μάικλ Ρόμπινσον έγραψε ιστορία στην ποδοσφαιρική του καριέρα με τη φανέλα της Λίβερπουλ κατακτώντας πρωτάθλημα, League Cup και Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1984.

Είχε αγωνιστεί επίσης στις Πρέστον, Μάντσεστερ Σίτι, Μπράιτον, ΚΠΡ και Οσασούνα, ενώ, με την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας είχε προλάβει να συμπληρώσει 24 συμμετοχές.

Ακολούθησε καριέρα τηλεσχολιαστή στην ισπανική τηλεόραση ξεκινώντας από το Μουντιάλ του 1990 και η φωνή του συνόδευσε για πάρα πολλά χρόνια το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Με τον καρκίνο πάλευε από τα τέλη του 2018. Η ανακοίνωση του χαμού του, το πρωί της Τρίτης, συγκλόνισε τον κόσμο της Ιβηρικής χώρας με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου να τον αποχαιρετά με προσωπικό του μήνυμα...

The world of football will feel your loss deeply. Thank you for sharing your vision of football, your kindness and your intelligence with us. RIP Michael Robinson pic.twitter.com/NPnRqMUyUn

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) April 28, 2020