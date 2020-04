Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Για κάθε αντίπαλο ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί εφιάλτης. Πόσω μάλλον για τους αμυντικούς μιας ομάδα που θα κληθεί να τον αντιμετωπίσει. Πολλές φορές αναγκάζονται να τον σταματήσουν μόνο με φάουλ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από αυτόν. Οταν έχει την μπάλα στα πόδια είναι αδύνατο να του την κλέψει κάποιος.

Στο παρελθόν έχουν περάσει σπουδαίοι εκτελεστές φάουλ. Μπέκαμ, Ζουνίνιο, Κούμαν, Ρομπέρτο Κάρλος και πολλοί ακόμα. Το όνομα του Λιονέλ Μέσι σίγουρα βρίσκεται μέσα σε αυτή τη λίστα, καθώς όπως έχει αποδείξει και ο ίδιος, εκτελεί φάουλ σα να είναι... πέναλτι.

Στην μέχρι τώρα πορεία του ο 32χρονος Αργεντινός έχει σκοράρει περισσότερα από 50 τέρματα από στατικές φάσεις. Ποιο είναι όμως το μυστικό του "Λίο" και σκοράρει ασταμάτητα εκτελώντας φάουλ;

Ο καθηγητής, Rajpal Brar εξήγησε τον τρόπο όπου ο Μέσι έχει προπονηθεί ώστε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από φάουλ. Μάλιστα, μεταξύ άλλων τόνισε πως κατά την εκτέλεση «σπάει» τον αστράγαλο του για να πάρει καλύτερο φάλτσο η μπάλα.

«Οταν ο Μέσι χτυπάει την μπάλα, με το αριστερό του πόδι, γέρνει προς τα μέσα τον δεξιό του αστράγαλο. Αυτό κάνει τον Λιονέλ να χτυπήσει με όλη του τη δύναμη την μπάλα και να σκοράρει».

