Ενας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όπου έχουν περάσει από τον οργανισμό Μπαρτσελόνα, ο Αντρές Ινιέστα τέτοια ημέρα πριν δύο χρόνια επισημοποίησε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν, μέσα σ' ένα ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα.

Ο «μάγος» της στρογγυλής θέας και των 32 τίτλων με τους «μπλαουγκράνα» είχε συγκινήσει ολόκληρο τον πλανήτη, όταν ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου, το τέλος του με τη Μπάρτσα.

Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του όπως και οι υπόλοιποι όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα εκείνη την ημέρα. Το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας, η διοίκηση, το τεχνικό τιμ με επικεφαλής τον Ερνέστο Βαλβέρδε, αλλά και όλοι οι παίκτες του συλλόγου, δεν μπορούσαν να χωνέψουν την είδηση της αποχώρησης του, χειροκροτώντας έντονα τον συμπαίκτης του.

«Μετά από 22 χρόνια εδώ, ξέρω τι σημαίνει να είσαι παίκτης της Μπαρτσελόνα, της καλύτερης ομάδας στον κόσμο. Ξέρω τι απαιτείται για να φοράς αυτή τη φανέλα και να είσαι αρχηγός. Θέλοντας να είμαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου και το κλαμπ, η καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα τελειώνει εδώ», ήταν μερικά από τα λόγια που είχε αναφέρει ο Αντρές Ινιέστα όταν ανακοίνωσε κι επίσημα την αποχώρηση του από τον σύλλογο

Ο 35χρονος πλέον Ινιέστα, ο οποίος αγωνίζεται για λογαριασμό της Βίσελ Κόμπε, μας έχει χαρίσει στο παρελθόν ατελείωτες στιγμές μαγείας.

Εκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει τόσο απλό αλλά και παράλληλα τόσο δύσκολο για τους αντιπάλους του, όταν τον είχαν αντίπαλο.

Ακόμα και σήμερα ο Ισπανός ποδοσφαιριστής παραμένει στις καρδιές όλων των φίλων των «μπλαουγκράνα» για τη τεράστια συνεισφορά του.

Andrés Iniesta: "I want to thank my team mates" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/V2OsNak4ox — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 27, 2018

Andrés Iniesta: "This is my last season here" Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 27, 2018

When Andres Iniesta said goodbye to Camp Nou. All on his own. pic.twitter.com/TJ4sEnQVz1 — Goal (@goal) April 23, 2020