Ινιέστα: Η φάση που «ζάλισε» τρεις αντιπάλους με μία ντρίμπλα (vid)

Ο θρύλος της Μπάρτσα τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίζεται στην Ιαπωνία, για λογαριασμό της Βίσελ Κόμπε, γοητεύοντας κι εκεί το κοινό με τη μοναδική ικανότητα του να ελέγχει το κέντρο, με μεγάλη άνεση.

Ο Ινιέστα, εξακολουθεί να είναι η ίδια ιδιοφυΐα που μπορεί να παρακάμψει οποιαδήποτε άμυνα με οποιονδήποτε τρόπο. Με εννέα τίτλους πρωταθλήματος τέσσερα Champions League, δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ισπανός παραμένει ακόμα στις αναμνήσεις όλων για τα κατορθώματα του.

Ωστόσο, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου δεν αγάπησαν τον Ινιέστα για την ικανότητά του να κατακτά τρόπαια. Αυτό που τους κέρδισε ήταν η μαγική ικανότητα του να ελέγχει σε απόλυτο βαθμό μόνος του τη μεσαία γραμμή και να αποφεύγει τους αντιπάλους χωρίς καμία δυσκολία.

Η φάση όπου ο Ινιέστα προσπερνάει τρεις αντιπάλους του, όταν αγωνιζόταν με τους «μπλαουγκράνα», στον αγώνα με την Σπαρτάκ Μόσχας το 2013, απλά σε καθηλώνει...

Andres Iniesta is one of the greatest dribblers the game has ever seen. This man could seriously keep the ball in a telephone box surrounded by 3 defenders.

Unreal footwork. pic.twitter.com/CD49pMTUVt

— FutbolBible (@FutbolBible) April 22, 2020