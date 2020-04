Μέσι-Τσάβι-Ινιέστα: Το βίντεο που αποδεικνύει πως ήταν η καλύτερη τριπλέτα στη Μπαρτσελόνα

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

«Αν μου πεις ότι αγαπάς το ποδόσφαιρο και δεν αγαπάς τη Βαρκελώνη, έχεις πρόβλημα», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Τιερί Ανρί όταν αγωνιζόταν για λογαριασμό των «μπλαουγκράνα», υπό τις οδηγίες του Πεπ Γουαρδιόλα.

Για μια περίοδο με τον Ισπανό τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας η Μπαρτσελόνα, έχοντας στο ρόστερ της τους Λιονέλ Μέσι, τον Αντρές Ινιέστα και τον Τσάβι, έμοιαζε ασταμάτητη.

Copa del Rey, La Liga, Champions League, Spanish Super Cup, European Super Cup, και FIFA Club World Cup, ήταν μερικές από τις διακρίσεις τις οποίες κατάφερε να κατακτήσει η Μπάρτσα, έχοντας στο δυναμικό της αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές.

Ωστόσο, το 2012 όταν ο Γουαρδιόλα αποχώρησε από την ομάδα, στην Μπαρτσελόνα υπήρξε κατάρρευση και έκτοτε δεν έχουμε δει ξανά αυτό το θεαματικό ποδόσφαιρο που είχαμε συνηθίσει από τους «μπλαουγκράνα».

Οι Μέσι, Ινιέστα και Τσάβι ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές τότε για την ομάδα τους παίζοντας όχι μόνο θεαματικά αλλά και αποτελεσματικά.

Οι περίτεχνες ενέργειες τους, οι εκθαμβωτικές ντρίμπλες, οι πάσες και τα τελειώματα τους έχουν συγκεντρωθεί σε ένα βίντεο που υπενθυμίζει σε όλους την ομορφιά του ποδοσφαίρου.

Ενας αγώνας ο οποίος είχε ξεχωρίσει ήταν αυτό εναντίον της Γιουνάιτεντ, το 2011 στον τελικό του Champions League.

Πέδρο, Μέσι και Βίγια σημείωσαν τα γκολ για την Μπάρτσα, ωστόσο ο Τσάβι με τον Ινιέστα έκλεψαν την παράσταση. Ο πρώτος ολοκλήρωσε το ματς με 148 πάσες, με ποσοστό επιτυχίας 95%!

Συνολικά 60 πάσες άλλαξαν μεταξύ τους οι Τσάβι και Ινιέστα ενώ ο Μέσι είχε 10 εύστοχες ντρίμπλες από τις 15 όπου πραγματοποίησε, παό εκεί βγήκε κι ένα γκολ.

Τα ποσοστά της Γιουνάιτεντ ήταν «φτωχά» έχοντας 357 πάσες έναντι 777 της Μπάρτσα σε εκείνο το παιχνίδι.

Η μαγική τριπλέτα Μέσι-Ινιέστα-Τσάβι έχει μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου και δύσκολα θα ξεχαστεί.

Messi-Xavi-Iniesta. Peak football. You’ll never see something as beautiful as this. Every pass and movement had a purpose. pic.twitter.com/1pKA01obsC

— SK (@Shantan0707) March 26, 2020