Ηθελε να είναι όλα τέλεια! Τόσο ως παίκτης όσο και ως κόουτς, ο Γιόχαν Κρόιφ ήταν εντυπωσιακός. Οι προπονήσεις του απίθανες στη Μπαρτσελόνα και δεν ήθελε να γίνεται λάθος πουθενά, ούτε και στο... σχοινάκι. Ο Στόιτσκοφ τα βρήκε σκούρα, αλλά στο τέλος με τις οδηγίες του Κρόιφ τα κατάφερε!

Johan teaching Stoichkov how to jumprope in 1992.

@tv3cat pic.twitter.com/EFkVCVubbM

Johan Cruyff (@JohanCruyff) April 20, 2020