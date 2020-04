Βαλένθια: Τρία λεπτά σιγής σε όλη την πόλη για τα θύματα του κορονοϊού... (vid)

Οι «νυχτερίδες» πήραν την πρωτοβουλία και μέσω social media φρόντισαν να ενημερώσουν τον κόσμο για να τηρήσουν τρία λεπτά σιγής σε όλη την πόλη για να τιμήσουν όσους «έφυγαν» από την πανδημία.

Η Ισπανία, μαζί με την Ιταλία, την Αγγλία και τις ΗΠΑ έχουν δεχθεί τεράστιο πλήγμα από τον κορονοϊό που ήρθε ξαφνικά και σταμάτησε τις ζωές μας...

Δείτε το βίντεο της Βαλένθια:

12pm- We join the official mourning across the Valencia region with 3 minutes of silence as a sign of respect and recognition for the people who have lost their lives to #COVID19.

Rest In Peace pic.twitter.com/OrnT0CIjEa

— Valencia CF #AMUNTHome (@valenciacf_en) April 19, 2020