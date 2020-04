Αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων της προσπαθεί να κρατήσει η Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί ανέβασαν video με έναν υπέροχο συνδυασμό των Μέσι και Άλμπα κόντρα στην Ατλέτικο, δείχνοντας πόσο όμορφα συνεργάζονται οι δυο τους.

Δείτε την φάση.

That @JordiAlba–Leo #Messi connection gets 'em every time. pic.twitter.com/W1BfEkHDDt

